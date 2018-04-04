Студент спас Казанский строительный университет от пожара
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Студент спас Казанский строительный университет от пожара, сообщили пользователи социальных сетей.
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(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Студент спас Казанский строительный университет от пожара, сообщили пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел в учреждении № 1 по улице Зеленая в центре города.
На кадрах видно, как молодой человек смело бросается на тушение горящей электропроводки.
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