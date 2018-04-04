У бутлегера в Петербурге изъяли почти сто ценнейших икон

В ходе обыска у петербуржца, обвиняемого в уклонении от уплаты акцизов на подакцизный алкоголь, изъяты почти сто икон, стоимость каждой из которых варьируется от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

Как сообщили сегодня, 4 апреля, в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в декабре 2017 года фигуранту дела о неуплате налогов и сборов Владимиру Гуревичу было предъявлено обвинение.

По версии следствия, будучи главой ООО «Компас-Строй», он организовал производство и реализацию товара, который относится к средним дистиллятам и, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, признается подакцизным товаром. Сумма не уплаченных в бюджет акцизов превысила 56 миллионов рублей.

3 апреля 2018 года сотрудники правоохранительных органов с участием эксперта Министерства культуры РФ провели обыск по месту жительства обвиняемого.

«Во время обыска, для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, было изъято 97 икон, имеющих культурную и историческую ценность, стоимость отдельной иконы варьируется от 10 до 100 тысяч долларов США. Иконы сданы на ответственное хранение в ФГБУК «Государственный русский музей», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Устанавливается стоимость изъятого имущества, идет работа по выявлению среди изъятого имущества ранее похищенного. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Русский музей передали партию древних икон, изъятых у контрабандистов сотрудниками ФСБ. В музей поступило 13 икон, обращенных в собственность государства по вступившим в законную силу судебным решениям.