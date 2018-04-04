В Волгоградской области самый сильный паводок за 15 лет

Обычно тихие реки вышли из берегов и уже затопили 31 населенный пункт. В последние три дня самая сложная обстановка сложилась в Кумылженском, Фроловском и Михайловском районах области. Там уже ввели режим ЧС.

Заливает и Еланский район. В зоне бедствия проживает более двух тысяч человек. Под воду ушли более 2,6 тысячи подворий. Затопило и восемьсот жилых домов. Там, где залиты котлы и нет отопления, люди вынуждены покидать свои жилища. Из зоны бедствия эвакуировано уже более 350 человек, в том числе 105 детей. В ближайшие дни ситуация может еще более осложниться. 4 апреля в Волгоградскую область прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.

Вместе с губернатором Андреем Бочаровым, начальником Южного регионального центра МЧС России Игорем Одером и начальником регионального МЧС Олегом Гребенюком на вертолете Ми-8 он облетел самые «горячие» точки. Осматривают с воздуха ледяные заторы на реках, чтобы определить места подрыва, оценивают масштабы разлива воды.

Сказать, что к паводку в Волгоградской области не готовились, нельзя. Русла рек не забиты, их заранее прочистили. Просто погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Всю зиму волгоградцы ждали зиму, но она показала свое лицо только в конце февраля. К тому времени из-за резких перепадов температур на земле образовалась ледяная корка. А выпавший в марте снег побил все рекорды. Теперь снег тает, но не впитывается в землю, а стекает в балки, овраги и к домам. На улицах затопленных поселков и городов воды по колено, а где и по пояс.

Во Фролово под подвесным мостом на реке Арчеда образовался затор из льда, река постепенно выходит из берегов, затапливая улицы города.

— В феврале проблемой было свозить внука в поликлинику. Дороги переметало, выехать со двора не могли. А теперь вот плывем. Я роста небольшого, мне у забора воды почти по грудь, — вздыхает жительница Фролово Мария Николаевна.

Многие уезжают к родственникам на «большую землю». Но есть и такие, кто отказывается покидать свои дома, надеясь на милость природы. Они больше опасаются мародеров, чем стихии.

— В целом обстановка стабилизировалась, местами уровень воды даже снижается. Но возможно повышение до опасных отметок уровня воды на притоках Хопра, Медведицы и Иловли, — сообщил «КП-Волгоград» начальник ГУ МЧС по региону.