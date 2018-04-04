В Волгоградской области самый сильный паводок за 15 лет
Волгоградскую область заливает водой, информация из районов выглядит как сводка с фронта. Такого паводка в регионе не было 15 лет — с 2003 года.
Волгоградскую область заливает водой, информация из районов выглядит как сводка с фронта. Такого паводка в регионе не было 15 лет — с 2003 года.
Обычно тихие реки вышли из берегов и уже затопили 31 населенный пункт. В последние три дня самая сложная обстановка сложилась в Кумылженском, Фроловском и Михайловском районах области. Там уже ввели режим ЧС.
Заливает и Еланский район. В зоне бедствия проживает более двух тысяч человек. Под воду ушли более 2,6 тысячи подворий. Затопило и восемьсот жилых домов. Там, где залиты котлы и нет отопления, люди вынуждены покидать свои жилища. Из зоны бедствия эвакуировано уже более 350 человек, в том числе 105 детей. В ближайшие дни ситуация может еще более осложниться. 4 апреля в Волгоградскую область прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.
Вместе с губернатором Андреем Бочаровым, начальником Южного регионального центра МЧС России Игорем Одером и начальником регионального МЧС Олегом Гребенюком на вертолете Ми-8 он облетел самые «горячие» точки. Осматривают с воздуха ледяные заторы на реках, чтобы определить места подрыва, оценивают масштабы разлива воды.
Сказать, что к паводку в Волгоградской области не готовились, нельзя. Русла рек не забиты, их заранее прочистили. Просто погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Всю зиму волгоградцы ждали зиму, но она показала свое лицо только в конце февраля. К тому времени
Во Фролово под подвесным мостом на реке Арчеда образовался затор из льда, река постепенно выходит из берегов, затапливая улицы города.
— В феврале проблемой было свозить внука в поликлинику. Дороги переметало, выехать со двора не могли. А теперь вот плывем. Я роста небольшого, мне у забора воды почти по грудь, — вздыхает жительница Фролово Мария Николаевна.
— В целом обстановка стабилизировалась, местами уровень воды даже снижается. Но возможно повышение до опасных отметок уровня воды на притоках Хопра, Медведицы и Иловли, — сообщил «КП-Волгоград» начальник ГУ МЧС по региону.
В зоне затопления могут оказаться еще несколько районов области. На помощь волгоградским спасателям, которые вот уже четвертые сутки работают в авральном режиме, прибыли коллеги из Ростовской и Саратовской областей. Наготове и МЧС Астрахани, Воронежа и Калмыкии. Готовы прийти на подмогу и военные.
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