Пожар произошел в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы, есть пострадавшие
Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» в столичном районе Соколиная гора, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. По предварительным данным, в результате пожара есть пострадавшие.
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