Пожар произошел в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы, есть пострадавшие

«Пожарные приступили к тушению возгорания в ТЦ “Персей для детей” на ул. Малая Семеновская, д. 28. В результате пожара, по предварительным данным, есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mbo_N2hoLsI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Источник уточнил, что в ТЦ загорелась крыша, также пожар начался в складском помещении. Кроме того, пожару присвоен второй ранг сложности. «Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи», — добавил он.