Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британские таблоиды болезненно отреагировали на видеоролик МО РФ
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
13:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожар произошел в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы, есть пострадавшие

Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» в столичном районе Соколиная гора, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. По предварительным данным, в результате пожара есть пострадавшие.

«Пожарные приступили к тушению возгорания в ТЦ “Персей для детей” на ул. Малая Семеновская, д. 28. В результате пожара, по предварительным данным, есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Источник уточнил, что в ТЦ загорелась крыша, также пожар начался в складском помещении. Кроме того, пожару присвоен второй ранг сложности. «Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи», — добавил он.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству «Москва», что информация о пожаре уточняется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Рост зарплат в России существенно замедлится к июню
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь