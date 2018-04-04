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13:35 (мск), источник: Новости Перми

На Якутской разбился водитель легкового авто

Около 11 утра 4 апреля в Перми по улице Якутской на выезде из города ВАЗ-2114 врезался в припаркованный автомобиль «Валдай». Водитель отечественной легковушки погиб.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель ВАЗа мог не учесть того, что шел ремонт освещения на левой полосе. По предварительным данным, он выехал в соседнюю полосу и столкнулся с припаркованным грузовиком.

При столкновении легковая машина получила серьезные повреждения, водитель погиб на месте. Его пассажир госпитализирован.

Улица Якутская в направлении Кировского района Перми перекрыта. Объезд через микрорайон Железнодорожный.

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