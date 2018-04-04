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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии пытался пронести нож в здание суда

В результате мужчина оказался на зоне.

В Салавате в городском суде произошло ЧП: мужчина пытался пронести нож на заседание. Неизвестно, каковы были намерения горожанина, и чем бы все закончилось, если бы не бдительные приставы. Сотрудники УФССП изъяли у мужчины запрещенный предмет. А кроме того, он добровольно выложил несколько медалей и сотовый телефон.

— Его задержали и передали прибывшим по вызову сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Как выяснилось, мужчина оказался вором-домушником, и все предметы, которые в ходе досмотра выявили у него судебные приставы, были им украдены.

Началось уголовное разбирательство, в результате которого мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

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