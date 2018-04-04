Житель Башкирии пытался пронести нож в здание суда
В результате мужчина оказался на зоне.
В результате мужчина оказался на зоне.
В Салавате в городском суде произошло ЧП: мужчина пытался пронести нож на заседание. Неизвестно, каковы были намерения горожанина, и чем бы все закончилось, если бы не бдительные приставы. Сотрудники УФССП изъяли у мужчины запрещенный предмет. А кроме того, он добровольно выложил несколько медалей и сотовый телефон.
— Его задержали и передали прибывшим по вызову сотрудникам полиции, — рассказали в
Началось уголовное разбирательство, в результате которого мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима.
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