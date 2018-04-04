Житель Башкирии пытался пронести нож в здание суда

В Салавате в городском суде произошло ЧП: мужчина пытался пронести нож на заседание. Неизвестно, каковы были намерения горожанина, и чем бы все закончилось, если бы не бдительные приставы. Сотрудники УФССП изъяли у мужчины запрещенный предмет. А кроме того, он добровольно выложил несколько медалей и сотовый телефон.