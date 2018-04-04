В Тольятти шедший в школу ребенок попал под колеса BMW
Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием 60-летнего водителя BMW 116, ехавшего по бульвару 50 лет Октября в Центральном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.
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