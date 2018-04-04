Инкассатор, укравший миллион в Екатеринбурге, остался на свободе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ИА УралПолит.Ru. Суд вынес приговор по делу инкассатора, обвиняемого в присвоении вверенных ему денег.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля, ИА УралПолит.Ru. Суд вынес приговор по делу инкассатора, обвиняемого в присвоении вверенных ему денег.
Кировский райсуд Екатеринбурга по доказательствам гособвинения, вынес приговор бывшему инкассатору Свердловского областного управления «Росинкас».
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере)», — сообщили в
Государственный обвинитель доказал, что инкассатор 10 января 2018 года около 19.30 в спецавтомобиле осмотрел сумки с деньгами. Убедившись, что они полны, обвиняемый взял одну из сумок и вышел из машины, забрав ее с собой. Он унес 940 тыс. рублей,
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме», — информирует прокуратура.
Суд назначил ему два года исправительных работ. 15% зарплаты за них он будет отдавать государству.
Приговор не вступил в законную силу.
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