Инкассатор, укравший миллион в Екатеринбурге, остался на свободе

Государственный обвинитель доказал, что инкассатор 10 января 2018 года около 19.30 в спецавтомобиле осмотрел сумки с деньгами. Убедившись, что они полны, обвиняемый взял одну из сумок и вышел из машины, забрав ее с собой. Он унес 940 тыс. рублей,