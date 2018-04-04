В Таганроге задержан конструктор авиазавода по подозрению в массовом отравлении таллием

— Да, была установлена личность подозреваемого, это 37-летний местный житель, — рассказали «КП-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области. — Он задержан, мера пресечения еще не выбиралась. По причинам сказать не можем, так как они еще выясняются. Еще проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Его коллега — конструктор Константин Колесников, который сильнее всех пострадал во время отравления, признался, что хорошо знает подозреваемого.

— Вы меня ошарашили этой новостью, — сказал rostov.kp.ru Константин. — В шоке… Знаю его, по работе пересекались, но тесно никогда не дружили… Простите, даже растерялся. Работает давно, нормальный, дело свое знает, открытых конфликтов не было.

— Учитывая, что вы пострадали сильнее всех, может все-таки вы были целью?

— (задумавшись) Правда, в голову ничего не приходит. Общались — да, по работе, но не более того. Даже трудно предположить, что именно стало причиной такого поступка. Если это действительно он.

По неофициальным данным, причиной массового отравления стала авария. Якобы осенью подозреваемый столкнулся с одним из юристов завода, после чего уехал с места аварии. А второй участник, зная закон, вызвал сотрудников автоинспекции. В конце ноября прошлого года конструктора лишили прав. Скорее всего, это похоже на правду, ведь, по мнению врачей, отравление произошло в декабре.

Напомним, массовое отравление таллием произошло, скорее всего, в конце прошлого года. В больницу попал сначала отец двоих детей Константин Колесников, у которого отказали ноги (не ходит до сих пор). Потом было госпитализировано свыше 28 сотрудников предприятия, в основном, это работники административного корпуса — юристы и экономисты.

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