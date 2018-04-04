В Петербурге третий день разыскивают двух пропавших подростков

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге разыскивают двоих друзей — тринадцатилетних Георгия Аксельрода и Дмитрия Рыбакова. Мальчики пропали 2 апреля, и до сих пор о них ничего не известно.

ДО ШКОЛЫ НЕ ДОШЛИ.

В понедельник днем в отдел полиции Выборгского района обратилась петербурженка Анастасия Аксельрод. Взволнованная женщина попросила стражей порядка разыскать ее сына Георгия. Утром мальчик собрал учебники и отправился в школу. Домой ребенок не вернулся.

Родители подозревают, что Гоша сбежал не один. В тот же день пропал его товарищ — Дима Рыбаков. Мальчик давно прослыл хулиганом.

— Я знаю, что ребенок до школы не дошел. Но мой сын из хорошей семьи, отношения у нас хорошие. Гоша попал под влияние одноклассника Димы Рыбакова, который неоднократно сбегал из дома. Я третьи сутки места себе не нахожу, — рассказала Анастасия Аксельрод.

БЕЗ ДЕНЕГ.

После того, как дети пропали, папа Димы сообщил, что его сын перед уходом собрал рюкзак с вещами. А вот его друг подготовиться не успел. У него в сумке были лишь тетрадки и книжки.

— Денег с собой у Гоши не было, только проездной. Вещей он не собирал, они на месте. Мы пытались ограничить его общение с Димой. Нам было сказано, что он в санаторий уехал до конца учебного года. Если бы я только знала, что они встретятся перед школой, и Дима потащит его за собой, я бы сына за руку до школы повела, — сокрушается мама Гоши.

Женщина предполагает, что подростки могут прятаться в районе станции метро «Девяткино». Именно там нашли Диму Рыбакова в прошлый раз.

Георгий Аксельрод вышел из дома в серо- зеленой куртке, из-под которой торчит черный капюшон толстовки. Также на нем зеленые штаны хаки, черные бутцы с белыми полосками и серая шапка. На спине — рюкзак черный. Рост подростка около 150 см.

Приметы второго мальчика, Дмитрия Рыбакова, уточняются. «Комсомольская правда в Петребурге» пытается связаться с родителями ребенка.

КОНКРЕТНО.