Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
Назван лучший автомобиль в мире
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге третий день разыскивают двух пропавших подростков

13-летние товарищи ушли в школу и не вернулись.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге разыскивают двоих друзей — тринадцатилетних Георгия Аксельрода и Дмитрия Рыбакова. Мальчики пропали 2 апреля, и до сих пор о них ничего не известно.

ДО ШКОЛЫ НЕ ДОШЛИ.

В понедельник днем в отдел полиции Выборгского района обратилась петербурженка Анастасия Аксельрод. Взволнованная женщина попросила стражей порядка разыскать ее сына Георгия. Утром мальчик собрал учебники и отправился в школу. Домой ребенок не вернулся.

Родители подозревают, что Гоша сбежал не один. В тот же день пропал его товарищ — Дима Рыбаков. Мальчик давно прослыл хулиганом.

— Я знаю, что ребенок до школы не дошел. Но мой сын из хорошей семьи, отношения у нас хорошие. Гоша попал под влияние одноклассника Димы Рыбакова, который неоднократно сбегал из дома. Я третьи сутки места себе не нахожу, — рассказала Анастасия Аксельрод.

БЕЗ ДЕНЕГ.

После того, как дети пропали, папа Димы сообщил, что его сын перед уходом собрал рюкзак с вещами. А вот его друг подготовиться не успел. У него в сумке были лишь тетрадки и книжки.

— Денег с собой у Гоши не было, только проездной. Вещей он не собирал, они на месте. Мы пытались ограничить его общение с Димой. Нам было сказано, что он в санаторий уехал до конца учебного года. Если бы я только знала, что они встретятся перед школой, и Дима потащит его за собой, я бы сына за руку до школы повела, — сокрушается мама Гоши.

Женщина предполагает, что подростки могут прятаться в районе станции метро «Девяткино». Именно там нашли Диму Рыбакова в прошлый раз.

Георгий Аксельрод вышел из дома в серо- зеленой куртке, из-под которой торчит черный капюшон толстовки. Также на нем зеленые штаны хаки, черные бутцы с белыми полосками и серая шапка. На спине — рюкзак черный. Рост подростка около 150 см.

Приметы второго мальчика, Дмитрия Рыбакова, уточняются. «Комсомольская правда в Петребурге» пытается связаться с родителями ребенка.

КОНКРЕТНО.

Всех, кто хоть что-нибудь знает о Диме и Гоше или видел их со 2 апреля, просят позвонить по номерам: 559−57−02, 542−02−02.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Калининграде новый мост за миллиард рублей укрепили цветочными горшками
Беременность певицы Ханны: звезда и ее супруг ждут первенца
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Как государство заставляет бизнес платить налоги
В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь