Одиннадцать экс-полицейских из ростовского аэропорта получили сроки за взятки с пассажиров

Как сообщила в среду
«Приговором мирового судьи 11 бывших полицейских, действовавших в составе организованной преступной группы, признаны виновными по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки должностному лицу)», — говорится в сообщении.
Суд счел доказанным, что полицейские систематически вымогали взятки у пассажиров, требуя деньги «за непринятие мер в случаях при нарушениях правил авиабезопасности», в частности за возможность взять на борт запрещенные к перевозке предметы.
Противоправную деятельность удалось раскрыть в 2016 году. После возбуждения уголовного дела обвиняемых в том же году уволили из полиции.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.