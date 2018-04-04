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16:13 (мск), источник: ТАСС

Одиннадцать экс-полицейских из ростовского аэропорта получили сроки за взятки с пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Одиннадцати экс-полицейским, работавшим в аэропорту Ростова-на-Дону, вынесли приговоры за взятки, которые они брали с пассажиров — за определенную мзду стражи порядка закрывали глаза на нарушения авиационной безопасности.

Как сообщила в среду пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области, мировой суд Первомайского судебного района Ростова-на-Дону приговорил подсудимых к условному лишению свободы на срок от двух месяцев до одного года и штрафам до 200 тыс. рублей. Кроме того, полицейским на три года запретили занимать должности в государственных органах.

«Приговором мирового судьи 11 бывших полицейских, действовавших в составе организованной преступной группы, признаны виновными по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки должностному лицу)», — говорится в сообщении.

Суд счел доказанным, что полицейские систематически вымогали взятки у пассажиров, требуя деньги «за непринятие мер в случаях при нарушениях правил авиабезопасности», в частности за возможность взять на борт запрещенные к перевозке предметы.

Противоправную деятельность удалось раскрыть в 2016 году. После возбуждения уголовного дела обвиняемых в том же году уволили из полиции.

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