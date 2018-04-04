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13:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Восьмиклассник ограбил родную бабушку в Новосибирской области

Подросток позвал пенсионерку в гости и в это время проник к ней в квартиру и украл накопления, об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Восьмиклассник ограбил родную бабушку в Новосибирской области, об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Подросток узнал, где находится тайник и спланировал кражу. Он позвал пенсионерку в гости, и пока ее не было дома, проник в квартиру бабушки. Школьник украл 7 тысяч рублей и потратил их на личные расходы.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 3 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По решению судебных приставов, 33-летняя мать мальчика выплатила штраф в размере 7 тысяч рублей.

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