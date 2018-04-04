Пропавшую женщину разыскивают в Ростове-на-Дону
Пропавшую Таисию Юрченко разыскивают в
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Пропавшую Таисию Юрченко разыскивают в
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение женщины 1967 года рождения неизвестно с 24 марта.
Приметы пропавшей: рост — 150−160 см, среднего телосложения, карие глаза, черные волосы.
В день исчезновения женщина была одета в серую куртку, полосатый халат и зеленый платок.
Всех, кому
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