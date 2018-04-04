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13:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую женщину разыскивают в Ростове-на-Дону

Пропавшую Таисию Юрченко разыскивают в Ростове-на-Дону.

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение женщины 1967 года рождения неизвестно с 24 марта.

Приметы пропавшей: рост — 150−160 см, среднего телосложения, карие глаза, черные волосы.

В день исчезновения женщина была одета в серую куртку, полосатый халат и зеленый платок.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 102.

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