На Кубани арестованы фальшивомонетчики
У них обнаружили и изъяли поддельные деньги на миллион рублей.
У них обнаружили и изъяли поддельные деньги на миллион рублей.
В Краснодарском крае арестованы фальшивомонетчики, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двоих обвиняемых 180 поддельных денежных билетов номиналом 5 тысяч рублей каждый и фальшивую банкноту в $100.
По информации
Их задержали после звонка в полицию сотрудника одного из магазинов.
Экспертиза установила, что все изъятые у подозреваемых денежные знаки поддельные. Обвиняемые арестованы, дело направлено в суд.
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