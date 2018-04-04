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16:40 (мск), источник: Югополис

​На Кубани арестованы фальшивомонетчики

У них обнаружили и изъяли поддельные деньги на миллион рублей.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае арестованы фальшивомонетчики, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двоих обвиняемых 180 поддельных денежных билетов номиналом 5 тысяч рублей каждый и фальшивую банкноту в $100.

По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, 41-летний и 60-летний подозреваемые приехали в Краснодарский край из соседних регионов. Они, по данным МВД, сбывали в магазинах и на рынках Курганинского и Лабинского районов фальшивые деньги.

Их задержали после звонка в полицию сотрудника одного из магазинов.

Экспертиза установила, что все изъятые у подозреваемых денежные знаки поддельные. Обвиняемые арестованы, дело направлено в суд.

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