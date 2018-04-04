​На Кубани арестованы фальшивомонетчики

Источник: Югополис

В Краснодарском крае арестованы фальшивомонетчики, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двоих обвиняемых 180 поддельных денежных билетов номиналом 5 тысяч рублей каждый и фальшивую банкноту в $100.

По информации пресс-службы краевого ГУ МВД, 41-летний и 60-летний подозреваемые приехали в Краснодарский край из соседних регионов. Они, по данным МВД, сбывали в магазинах и на рынках Курганинского и Лабинского районов фальшивые деньги.

Их задержали после звонка в полицию сотрудника одного из магазинов.