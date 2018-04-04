Бастрыкин настаивает на возбуждении дела против экс-судьи из Коркино
Которого брат обвинил в педофилии.
Которого брат обвинил в педофилии.
Председатель СКР Александр Бастрыкин просит у квалификационной коллегии судей Челябинской области разрешить Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи из Коркино Сергея Югова. Рассматривать этот вопрос ККС будет сегодня в 16.00. Об этом «Уралинформбюро» сообщила официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.
Югова подозревают в педофилии. По словам его сводного брата, мужчина домогался двух девочек — племянниц
Следует отметить, что разрешение ККС требуется в связи с тем, что даже бывший судья обладает особым правовым статусом.
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