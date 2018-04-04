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14:05 (мск), источник: СуперОмск

Житель Омской области угрожал взорвать банк из-за неугодных условий договора

Житель поселка Таврическое позвонил в банк в Омске и стал угрожать взрывом в одном из офисов учреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые обследовали помещение и не нашли там опасных предметов.

Вскоре звонивший мужчина был задержан. 45-летний сельчанин, как оказалось, ранее был неоднократно судим. Он позвонил в банк и стал высказывать свое недовольство условиями договора с учреждением, рассказали в пресс-службе омской полиции. Вскоре конфликт перерос в угрозы со стороны сельчанина — он стал угрожать работникам взрывом в офисе.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают следственные действия.

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