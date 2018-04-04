Житель Омской области угрожал взорвать банк из-за неугодных условий договора

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые обследовали помещение и не нашли там опасных предметов.

Вскоре звонивший мужчина был задержан. 45-летний сельчанин, как оказалось, ранее был неоднократно судим. Он позвонил в банк и стал высказывать свое недовольство условиями договора с учреждением, рассказали в пресс-службе омской полиции. Вскоре конфликт перерос в угрозы со стороны сельчанина — он стал угрожать работникам взрывом в офисе.