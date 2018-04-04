Житель Омской области угрожал взорвать банк из-за неугодных условий договора
Житель поселка Таврическое позвонил в банк в Омске и стал угрожать взрывом в одном из офисов учреждения.
Житель поселка Таврическое позвонил в банк в Омске и стал угрожать взрывом в одном из офисов учреждения.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые обследовали помещение и не нашли там опасных предметов.
Вскоре звонивший мужчина был задержан. 45-летний сельчанин, как оказалось, ранее был неоднократно судим. Он позвонил в банк и стал высказывать свое недовольство условиями договора с учреждением, рассказали в
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают следственные действия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.