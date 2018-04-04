В Самаре разыскивают пропавшего подростка

Источник: 63.мвд.рф

Полиция проверяет места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с его семьей и знакомыми.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза зеленые, волосы короткие прямые светло-русые, справа выбрита борозда шириной 0,5 мм.

Подросток был одет в серую вязаную шапку, серую куртку, черную футболку, черное спортивное трико и черную обувь.