В Самаре разыскивают пропавшего подростка
В Самаре правоохранители разыскивают 15-летнего Даниила Ш., который 2 апреля, около 16:00, ушел из дома и не вернулся, сообщает
В Самаре правоохранители разыскивают 15-летнего Даниила Ш., который 2 апреля, около 16:00, ушел из дома и не вернулся, сообщает
Полиция проверяет места, где подросток может находиться. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с его семьей и знакомыми.
Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза зеленые, волосы короткие прямые
Подросток был одет в серую вязаную шапку, серую куртку, черную футболку, черное спортивное трико и черную обувь.
Всех, кому
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