При пожаре в ТЦ «Персей» погиб один человек
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы, один человек погиб, заявил журналистам глава столичного ГУ МЧС Илья Денисов.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы, один человек погиб, заявил журналистам глава столичного ГУ МЧС Илья Денисов.
«Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы», — сказал Денисов.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.
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