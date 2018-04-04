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14:05 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в ТЦ «Персей» погиб один человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы, один человек погиб, заявил журналистам глава столичного ГУ МЧС Илья Денисов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы», — сказал Денисов.

По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.

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