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14:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе следователи разыскивают похищенную у матери пятилетнюю дочь

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В республиканский Следственный комитет обратилась жительница Уфы с заявлением о похищении отцом ее пятилетней дочери. Возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство».

Источник: Башинформ

В пресс-службе ведомства сообщили, что днем 2 апреля текущего года бывший супруг уфимки с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома по улице Софьи Перовской в Кировском районе. Мужчины скрылись вместе с малышкой в неизвестном направлении.

Приметы девочки: на вид пять-шесть лет, рост около 110 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы. Девочка постоянно покашливает (нервное).

Ребенок был одет в серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневую кофту с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.

«Следователи обращаются ко всем, кто располагает какими-либо данными о случившемся: о лицах, причастных к совершению преступления, местонахождении ребенка, используемой похитителями машиной — сообщить по телефонам: (347) 272−11−56, (347) 251−75−07 (дежурный следователь) или по номеру “02”, — обратились к гражданам в ведомстве. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению».

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