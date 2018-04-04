В Уфе следователи разыскивают похищенную у матери пятилетнюю дочь

Источник: Башинформ

В пресс-службе ведомства сообщили, что днем 2 апреля текущего года бывший супруг уфимки с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома по улице Софьи Перовской в Кировском районе. Мужчины скрылись вместе с малышкой в неизвестном направлении.

Приметы девочки: на вид пять-шесть лет, рост около 110 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы. Девочка постоянно покашливает (нервное).

Ребенок был одет в серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневую кофту с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.