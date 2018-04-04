В Астане разразился скандал из-за школьной еды

«Никто [из детей] толком не ел. “Невкусная”, — говорят. Попили компота, немного поковырялись в гречке, кто-то съел так называемые тефтели. Салат немного попробовали. После них собрали тарелки полные еды и сбрасывали все это в бочку. Целая бочка еды. Это сколько денег ушло государственных на гречку и мясо!. Все эти отходы по инструкции выбрасывают, нельзя даже на корм животным пустить, — рассказала астанчанка. — Я попробовала гречку. Абсолютно невозможно есть: полусырая, без соли. Тефтели оказались перетертым хлебом с картошкой, и все покрыто тонким слоем чего-то, похожего на фарш. Салат — капусту с морковью — тоже невозможно есть. Нет соли, не заправлен маслом. Просто что-то наструганное и несвежее..



Компот оказался коричневой жидкостью со вкусом воды. Лишь хлеб был съедобным. Его дети и ели, только и просили добавки хлеба.. Ушли все голодные. Малыши 2−3 классов».