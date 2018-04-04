В Астане разразился скандал из-за школьной еды
Астанчанка Гульбану Абенова наведалась с городским родительским комитетом в столовую одной из школ и была поражена.
Астанчанка Гульбану Абенова наведалась с городским родительским комитетом в столовую одной из школ и была поражена.
Своими впечатлениями жительница столицы поделилась в Facebook, прикрепив фотографии увиденного на столах. Еда на снимках действительно выглядит весьма неаппетитно.
«Никто [из детей] толком не ел. “Невкусная”, — говорят. Попили компота, немного поковырялись в гречке,
Компот оказался коричневой жидкостью со вкусом воды. Лишь хлеб был съедобным. Его дети и ели, только и просили добавки хлеба.. Ушли все голодные. Малыши 2−3 классов».
По словам Абеновой, данные «гастрономические приключения» выпали на ее долю в школе № 10. Пост женщины в соцсети вызвал общественный резонанс, на который отреагировали в городском управлении образования.
По данным tengrinews.kz со ссылкой на чиновников, после получения обращений от родителей управление организовало независимую комиссию по контролю качества школьного питания. Комиссия из числа сотрудников управления и родителей начала объезд столичных школ.
Посещено уже пять школ. Выявленные нарушения задокументированы, а ответственных лиц, включая поставщиков, ждут определенные меры воздействия. Меры эти изберет дисциплинарная комиссия. В управлении призвали родителей не оставаться в стороне и принимать участие в работе подобных комиссий.
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