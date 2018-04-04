Экс-депутат пропал в Актау
В Актау родственники разыскивают пропавшего Сергея Кутепова, пишет «Лада».
В Актау родственники разыскивают пропавшего Сергея Кутепова, пишет «Лада».
По словам родственников, он ушел из дома в 08.30 В воскресенье, 1 апреля, и по сей день не вернулся.
Особые приметы: — рост 176 сантиметров;- темные короткие волосы с сединой;- голубые глаза;- был одет в коричневую куртку, темно синюю вязаную шапку, джинсы, серые кроссовки;- отсутствует кисть правой руки, может быть надет протез.
Информацию о возможном местонахождении Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 5225449 или 102.
По данным официального сайта акимата Мангистауской области, Сергей Кутепов был депутатом V созыва актаускогогородского маслихата. В 2014 году Сергей Кутепов проходил по делу о недостаче миллиарда тенге в банкоматах. Тогда
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