Экс-депутат пропал в Актау

Источник: Tengrinews

По словам родственников, он ушел из дома в 08.30 В воскресенье, 1 апреля, и по сей день не вернулся.

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Особые приметы: — рост 176 сантиметров;- темные короткие волосы с сединой;- голубые глаза;- был одет в коричневую куртку, темно синюю вязаную шапку, джинсы, серые кроссовки;- отсутствует кисть правой руки, может быть надет протез.

Информацию о возможном местонахождении Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 5225449 или 102.