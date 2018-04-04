Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа
Макароны назвали диетической едой
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Скончался Сергей Мавроди
14:33 (мск), источник: Tengrinews

Экс-депутат пропал в Актау

В Актау родственники разыскивают пропавшего Сергея Кутепова, пишет «Лада».

Источник: Tengrinews

По словам родственников, он ушел из дома в 08.30 В воскресенье, 1 апреля, и по сей день не вернулся.

Читайте также
Пропавшая в Павлодаре девушка нашлась

Особые приметы: — рост 176 сантиметров;- темные короткие волосы с сединой;- голубые глаза;- был одет в коричневую куртку, темно синюю вязаную шапку, джинсы, серые кроссовки;- отсутствует кисть правой руки, может быть надет протез.

Информацию о возможном местонахождении Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 5225449 или 102.

По данным официального сайта акимата Мангистауской области, Сергей Кутепов был депутатом V созыва актаускогогородского маслихата. В 2014 году Сергей Кутепов проходил по делу о недостаче миллиарда тенге в банкоматах. Тогда экс-директорМангистауского областного филиала «АО Народный банк Казахстана» Кутепов был признан виновным в недобросовестном отношении к обязанностям, ему был назначен штраф в размере 1 000 МРП (1,852 миллиона тенге на тот момент).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Как казахстанцам оплатить налоги через Интернет
Российское заявление по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
При пожаре в московском ТЦ «Персей» погиб один человек
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Дайте две: как трансплантируют почки и где их берут
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Ученые назвали лидеров по завышенной самооценке среди студентов
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь