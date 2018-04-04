В Екатеринбурге госпитализировали ребенка после нападения собаки

«Инцидент произошел утром 3 апреля у одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, набросилась на находившуюся неподалеку девочку 2013 года рождения, после чего ребенок был госпитализирован. После оказания необходимой помощи девочка была отпущена домой. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.