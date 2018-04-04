Нетерпеливую любительницу фастфуда арестовали за самообслуживание
Американка не растерялась, когда обнаружила, что ресторан закрыт. Теперь она в тюрьме.
Американка не растерялась, когда обнаружила, что ресторан закрыт. Теперь она в тюрьме.
27-летняя Джессика Мари Кросс в ноябре прошлого года решила поужинать в McDonald’s. Подъехав к стойке для обслуживания водителей, она обнаружила, что ресторан закрыт, но окошко оказалось приоткрыто. Недолго думая, девушка решила обслужить себя сама — сначала она дотянулась до газировки, а потом залезла внутрь и отправилась на поиски еды.
Правда, согласно полицейскому расследованию, во время прогулки по ресторану быстрого питания американка нашла не только гамбургеры, но и 1,400 долларов, лежавших в кассе.
Любительница
Кроме того, американка в обязательном порядке должна пройти лечение от алкогольной и нарко- зависимости.
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