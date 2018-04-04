Нетерпеливую любительницу фастфуда арестовали за самообслуживание

Источник: AP 2018

27-летняя Джессика Мари Кросс в ноябре прошлого года решила поужинать в McDonald’s. Подъехав к стойке для обслуживания водителей, она обнаружила, что ресторан закрыт, но окошко оказалось приоткрыто. Недолго думая, девушка решила обслужить себя сама — сначала она дотянулась до газировки, а потом залезла внутрь и отправилась на поиски еды.

Правда, согласно полицейскому расследованию, во время прогулки по ресторану быстрого питания американка нашла не только гамбургеры, но и 1,400 долларов, лежавших в кассе.

Любительница фаст-фуда не учла того факта, что все это время ее снимали камеры видеонаблюдения, а потому на следующий день ее арестовали.

На судебном заседании, которое состоялось в начале апреля, Кросс признали виновной в краже со взломом и приговорили к пяти годам условно, из которых три месяца она все же проведет в тюрьме.

Кроме того, американка в обязательном порядке должна пройти лечение от алкогольной и нарко- зависимости.