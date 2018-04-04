В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Фан-Фан»
В Екатеринбурге ТРЦ «Фан Фан» эвакуировали. Покупателям и сотрудникам сразу объяснили, что это учения и даже показали, как пользоваться огнетушителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.
В Екатеринбурге ТРЦ «Фан Фан» эвакуировали. Покупателям и сотрудникам сразу объяснили, что это учения и даже показали, как пользоваться огнетушителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Как ранее сообщали в
Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки
Прокуратура Екатеринбурга уже отчиталась о первых проверках ТЦ.
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