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15:07 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Фан-Фан»

В Екатеринбурге ТРЦ «Фан Фан» эвакуировали. Покупателям и сотрудникам сразу объяснили, что это учения и даже показали, как пользоваться огнетушителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей — это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах нет.

Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность. К инспекциям подключился и Общероссийский народный фронт.

Прокуратура Екатеринбурга уже отчиталась о первых проверках ТЦ.

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