Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Снежинске 77-летний пенсионер избил городского прокурора

Правоохранителя увезли в больницу, а деда задержали.

Пожилой мужчина пришел на прием к прокурору. Он уже несколько лет обивает порог местной прокуратуры, пытается оспорить снос своего гаража, который установил самовольно. В очередной раз высказавшись, и получив неудовлетворительный ответ, дедушка вышел из себя и «огрел» правоохранителя тростью, пока тот, наклонив голову, отвлекся на «писанину».

От удара у прокурора разбились очки, осколки травмировали глаза. Пострадавшего увезли в больницу. История произошла 29 марта в 15 часов.

— Пенсионера задержали. На него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы до 10 лет. Уголовное дело расследует Следственный комитет по городу Касли, — рассказали в пресс-службе ведомства, в котором произошло ЧП.

Там же подчеркнули, что конфликта не было. После нападения прокурор был вынужден начать защищаться, и отобрал трость.

Пенсионеру назначена психиатрическая экспертиза.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ФСБ: Террористы готовят атаки через мессенджеры
Военное служение Отечеству: суть не в форме, а в содержании
Российское заявление по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
При пожаре в московском ТЦ «Персей» погиб один человек
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали лидеров по завышенной самооценке среди студентов
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь