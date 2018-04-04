В Снежинске 77-летний пенсионер избил городского прокурора

Пожилой мужчина пришел на прием к прокурору. Он уже несколько лет обивает порог местной прокуратуры, пытается оспорить снос своего гаража, который установил самовольно. В очередной раз высказавшись, и получив неудовлетворительный ответ, дедушка вышел из себя и «огрел» правоохранителя тростью, пока тот, наклонив голову, отвлекся на «писанину».

От удара у прокурора разбились очки, осколки травмировали глаза. Пострадавшего увезли в больницу. История произошла 29 марта в 15 часов.

— Пенсионера задержали. На него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы до 10 лет. Уголовное дело расследует Следственный комитет по городу Касли, — рассказали в пресс-службе ведомства, в котором произошло ЧП.

Там же подчеркнули, что конфликта не было. После нападения прокурор был вынужден начать защищаться, и отобрал трость.