В Снежинске 77-летний пенсионер избил городского прокурора
Правоохранителя увезли в больницу, а деда задержали.
Правоохранителя увезли в больницу, а деда задержали.
Пожилой мужчина пришел на прием к прокурору. Он уже несколько лет обивает порог местной прокуратуры, пытается оспорить снос своего гаража, который установил самовольно. В очередной раз высказавшись, и получив неудовлетворительный ответ, дедушка вышел из себя и «огрел» правоохранителя тростью, пока тот, наклонив голову, отвлекся на «писанину».
От удара у прокурора разбились очки, осколки травмировали глаза. Пострадавшего увезли в больницу. История произошла 29 марта в 15 часов.
— Пенсионера задержали. На него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы до 10 лет. Уголовное дело расследует Следственный комитет по городу Касли, — рассказали в
Там же подчеркнули, что конфликта не было. После нападения прокурор был вынужден начать защищаться, и отобрал трость.
Пенсионеру назначена психиатрическая экспертиза.
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