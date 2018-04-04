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16:12 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Кораблестроителей трактор догнал автобус

Не самое стандартное ДТП наблюдают автомобилисты днем 4 апреля на Васильевском острове.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Кирилл, у дома 30 по улице Кораблестроителей в левом ряду в рейсовый автобус сзади въехал трактор с прицепом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ждут ГИБДД, добавляет участник группы.

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