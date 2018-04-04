Власти Гвардейска незаконно продали более 200 гектаров земли

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2017 года арендатор этого земельного участка обратился в администрацию Гвардейска с просьбой продать ему землю, так как на ней располагается некий объект недвижимости.

Спустя месяц местные власти решили продать эти 202 гектара, с арендатором был заключен соответствующий договор купли-продажи.

Сделкой заинтересовалась районная прокуратура, которая провела проверку и не нашла на участке какие-либо здания, да и вообще, недвижимость существовала только на бумаге.