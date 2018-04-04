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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Гвардейска незаконно продали более 200 гектаров земли

Прокуратуре удалось оспорить продажу 202 гектаров земель сельхозназначения в гвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2017 года арендатор этого земельного участка обратился в администрацию Гвардейска с просьбой продать ему землю, так как на ней располагается некий объект недвижимости.

Спустя месяц местные власти решили продать эти 202 гектара, с арендатором был заключен соответствующий договор купли-продажи.

Сделкой заинтересовалась районная прокуратура, которая провела проверку и не нашла на участке какие-либо здания, да и вообще, недвижимость существовала только на бумаге.

В результате районный суд признал сделку купли-продажи недействительной.

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