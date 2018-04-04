Власти Гвардейска незаконно продали более 200 гектаров земли
Прокуратуре удалось оспорить продажу 202 гектаров земель сельхозназначения в гвардейском районе. Об этом сообщает
Прокуратуре удалось оспорить продажу 202 гектаров земель сельхозназначения в гвардейском районе. Об этом сообщает
В апреле 2017 года арендатор этого земельного участка обратился в администрацию Гвардейска с просьбой продать ему землю, так как на ней располагается некий объект недвижимости.
Спустя месяц местные власти решили продать эти 202 гектара, с арендатором был заключен соответствующий договор
Сделкой заинтересовалась районная прокуратура, которая провела проверку и не нашла на участке
В результате районный суд признал сделку
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