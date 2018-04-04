В Кишиневе загорелся бар — детали происшествия
Персонал заведения эвакуирован, огонь потушен, сообщили в инспекторате чрезвычайных ситуаций.
Персонал заведения эвакуирован, огонь потушен, сообщили в инспекторате чрезвычайных ситуаций.
КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В Кишиневе, на проспекте Дмитрий Кантемира, в среду загорелся бар Sensi.
По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, причина инцидента — загорелось масло из вытяжки на кухне.
Пожарные быстро справились с проблемой, локализовав очаг возгорания и избавив территорию от огня.
Персонал был эвакуирован, пострадавших нет.
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