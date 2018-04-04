В Кишиневе загорелся бар — детали происшествия

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В Кишиневе, на проспекте Дмитрий Кантемира, в среду загорелся бар Sensi.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, причина инцидента — загорелось масло из вытяжки на кухне.

Пожарные быстро справились с проблемой, локализовав очаг возгорания и избавив территорию от огня.