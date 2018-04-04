Деревянный дом — памятник истории опять горел в центре Иркутска
В центре Иркутска на улице Карла Либкнехта загорелась деревянная усадьба, памятник истории.
В центре Иркутска на улице Карла Либкнехта загорелась деревянная усадьба, памятник истории.
О пожаре в МЧС сообщили очевидцы — жители соседних домов. Историческое здание последний год пустовало, всех жильцов из него расселили. Но памятник деревянного зодчества не спешили реставрировать. По словам местных жителей, не так давно в дом заселились бомжи. Не исключено, что пожар начался
— В итоге, когда разгорелся пожар, у меня пластиковые окна подпалились, рамы и лопнули, два стеклопакета, — говорит жительница Иркутска Наталья Черкасова.
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