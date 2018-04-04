Деревянный дом — памятник истории опять горел в центре Иркутска

О пожаре в МЧС сообщили очевидцы — жители соседних домов. Историческое здание последний год пустовало, всех жильцов из него расселили. Но памятник деревянного зодчества не спешили реставрировать. По словам местных жителей, не так давно в дом заселились бомжи. Не исключено, что пожар начался из-за небрежного обращения с огнём. Пламя было настолько сильным, что в окнах соседней «хрущёвки» оплавились стеклопакеты.