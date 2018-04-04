Горевший в Москве ТЦ «Персей для детей» находится в здании шерстопрядильной фабрики
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Здание на Малой Семеновской улице в Москве, в котором располагается ТЦ «Персей для детей», где в среду произошел пожар, принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике, сообщил начальник охраны торгового центра Андрей Кононец.
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