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16:13 (мск), источник: ТАСС

Горевший в Москве ТЦ «Персей для детей» находится в здании шерстопрядильной фабрики

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Здание на Малой Семеновской улице в Москве, в котором располагается ТЦ «Персей для детей», где в среду произошел пожар, принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике, сообщил начальник охраны торгового центра Андрей Кононец.

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«Торговый центр находится в здании фабрики», — сказал он журналистам. По его словам, погибший при пожаре мужчина являлся сотрудником фабрики.

В настоящее время пожар в ТЦ ликвидирован. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности.

Погиб один человек, при тушении пострадали шесть пожарных.
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