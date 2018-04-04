Горевший в Москве ТЦ «Персей для детей» находится в здании шерстопрядильной фабрики

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

«Торговый центр находится в здании фабрики», — сказал он журналистам. По его словам, погибший при пожаре мужчина являлся сотрудником фабрики.

В настоящее время пожар в ТЦ ликвидирован. Пожару был присвоен второй из пяти рангов сложности.