Плита упала на девушку с ребенком в Уральске
В Уральске плита упала на девушку с ребенком, сообщает портал «Мой ГОРОД». Как сообщили в
В Уральске плита упала на девушку с ребенком, сообщает портал «Мой ГОРОД». Как сообщили в
Плита с заброшенного здания упала
«Падение плиты произошло
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