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16:15 (мск), источник: Tengrinews

Плита упала на девушку с ребенком в Уральске

В Уральске плита упала на девушку с ребенком, сообщает портал «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС ЗКО, это случилось в ночь на 4 апреля в 00.52 в садовом обществе «Автодорожник».

Источник: Tengrinews

Плита с заброшенного здания упала из-за ветхости на стену соседнего дачного домика, где находились люди.

«Падение плиты произошло из-за ветхости перекрытия нефункционирующего строения на соседний дачный жилой дом с последующим обрушением стены, — пояснили в ДЧС ЗКО. — С травмами в больницу были доставлены 19-летняя девушка с 11-летним ребенком, которым была оказана медицинская помощь без госпитализации».

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