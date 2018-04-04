Главу WPP подозревают в недостойном влечении к активам и женщинам

Источник: AP 2018

Крупнейший в мире рекламный холдинг — британская компания WPP — сообщил о начале расследования возможного противоправного поведения своего бессменного главы Мартина Соррелла. В частности, приглашенные юристы должны проверить, имеются ли основания для обвинения господина Соррелла в неправомерном использовании активов WPP и в недостойном личном поведении. Сам глава WPP свою вину отрицает.

В заявлении британского рекламного холдинга WPP отмечается, что совет директоров компании «пригласил группу независимых юристов для проведения расследования в отношении генерального директора WPP Мартина Соррелла по факту возможного недостойного личного поведения». В сообщении уточняется, что «речь о суммах, существенных для WPP, не идет». Других подробностей сама компания не приводит.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщает, что главу рекламной компании подозревают в неправомерном использовании активов WPP. Комментируя ситуацию во внутреннем письме для сотрудников, руководство холдинга отметило, что его деятельность «продолжается в обычном режиме», «работа с клиентами не затронута и ведется бесперебойно». Письмо WSJ передали двое сотрудников компании, пожелавшие остаться анонимными.

Мартин Соррелл основал WPP в 1985 году, вложив деньги в производителя пластиковых корзин для торговых центров и перепрофилировав его в рекламную фирму, которая за эти годы развилась и стала крупнейшим в мире рекламным холдингом. Сейчас WPP владеет множеством компаний, работающих в области рекламы, PR, рыночных исследований, СМИ и т. п.

А в числе его клиентов такие гиганты, как Ford, Unilever, HSBC, Procter & Gamble. В ней работают свыше 205 тыс. человек более чем в 100 странах мира. Выручка WPP по итогам 2017 года достигла £15,3 млрд, чистая прибыль — £1,9 млрд. Правда, начало нынешнего года оказалось самым слабым с финансового кризиса 2009 года. И в целом за последние 12 месяцев акции WPP на лондонской фондовой бирже упали на 35%. Известие о начале расследования в отношении господина Соррелла привело к их дальнейшему падению на 2,5%.

Cам Мартин Соррелл отрицает свою возможную вину. «WPP расследует подозрения в финансовых нарушениях, якобы допущенных мною, в частности, касающихся использования фондов компании, — написал он в своем заявлении.— Я отвергаю свою вину категорически, но думаю, что компании все же необходимо провести расследование». Господин Соррелл также выразил уверенность в том, что эта процедура будет завершена быстро. «Как владелец значительной доли в компании, которую я основал более 30 лет назад, заявляю, что моя преданность ей остается безоговорочной, преданность нашим сотрудникам, нашим клиентам, нашим многочисленным акционерам», — заверил он.