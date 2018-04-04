Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Назван лучший автомобиль в мире
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:26 (мск), источник: Кубань 24

В Новороссийске нашли пропавшую 16-летнюю девушку

Пропавшая 2 апреля Анастасия Хмельнова пришла на занятия.

Как сообщила директор Новороссийского социально-педагогического колледжа Екатерина Самарина, девушка 4 апреля появилась в учебном заведении. Она не приходила в колледж и не выходила на связь с родными из-за семейного конфликта.

Со студенткой и ее семьей проведут работу, сообщает интернет-портал «Новорос Стартап».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушка 2 апреля вышла из дома в 7:10 и отправилась в колледж. Чуть позже она прислала родителям сообщение, что боится возвращаться домой, и больше на связь не выходила.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как пойти служить в армию по контракту
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
СК установил источник пожара в московском ТЦ «Персей»
Главу WPP подозревают в недостойном влечении к активам
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали макароны диетической едой
Ученые назвали лидеров по завышенной самооценке среди студентов
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь