В Сочи открыли пункт сбора помощи пострадавшим при пожаре в пятиэтажке
Его открыли в помещении ТОС «Светлана» на улице Грибоедова, 7.
Его открыли в помещении ТОС «Светлана» на улице Грибоедова, 7.
С 17:00 до 20:00 сюда можно приносить постельное белье, полотенца, посуду, продукты. Сейчас в пункте временного размещения в ЖК «Лесное» на улице Транспортная, 257 остаются 23 человека из сгоревшего дома.
Семьям, проживающим в сгоревшем доме на улице Пятигорская, 92/4, выделили по 5 тыс. рублей на первичные расходы. Те, чьи квартиры повреждены сильней всего, получили по 10 тыс. рублей. Еще по 7,5 тыс. рублей выделили двум семьям с детьми, сообщает
Как писал
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, загоревшийся дом является самостроем.
В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд.
С пострадавшими при пожаре в Сочи семьями будут работать индивидуально.
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