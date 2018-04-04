В Сочи открыли пункт сбора помощи пострадавшим при пожаре в пятиэтажке

С 17:00 до 20:00 сюда можно приносить постельное белье, полотенца, посуду, продукты. Сейчас в пункте временного размещения в ЖК «Лесное» на улице Транспортная, 257 остаются 23 человека из сгоревшего дома.

Семьям, проживающим в сгоревшем доме на улице Пятигорская, 92/4, выделили по 5 тыс. рублей на первичные расходы. Те, чьи квартиры повреждены сильней всего, получили по 10 тыс. рублей. Еще по 7,5 тыс. рублей выделили двум семьям с детьми, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли более 76 человек и 39 единиц техники от МЧС. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человека и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, загоревшийся дом является самостроем.

В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд.