Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект
Викторию Лопыреву в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Драконы в фан-зоне: готова ли Россия к ЧМ-2018?
Кто покупает жилье и берет ипотеку в России
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:31 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи открыли пункт сбора помощи пострадавшим при пожаре в пятиэтажке

Его открыли в помещении ТОС «Светлана» на улице Грибоедова, 7.

С 17:00 до 20:00 сюда можно приносить постельное белье, полотенца, посуду, продукты. Сейчас в пункте временного размещения в ЖК «Лесное» на улице Транспортная, 257 остаются 23 человека из сгоревшего дома.

Семьям, проживающим в сгоревшем доме на улице Пятигорская, 92/4, выделили по 5 тыс. рублей на первичные расходы. Те, чьи квартиры повреждены сильней всего, получили по 10 тыс. рублей. Еще по 7,5 тыс. рублей выделили двум семьям с детьми, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли более 76 человек и 39 единиц техники от МЧС. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человека и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожарные 40 минут не могли подъехать к горящему дому в Сочи.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, загоревшийся дом является самостроем.

В Сочи проверят все многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию через суд.

С пострадавшими при пожаре в Сочи семьями будут работать индивидуально.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как пойти служить в армию по контракту
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали макароны диетической едой
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь