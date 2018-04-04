В Волгограде пенсионерка стала жертвой лжеполицейских
Пожилая жительница Советского района Волгограда дважды стала жертвой мошенников, лишившись в общей сложности 120 тысяч рублей.
Пожилая жительница Советского района Волгограда дважды стала жертвой мошенников, лишившись в общей сложности 120 тысяч рублей.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В марте 2017 года к женщине вновь пришли незнакомцы. На сей раз они представились полицейскими и рассказали, что хотят вернуть похищенные деньги. За разговором злоумышленники выяснили, где пенсионерка хранит свои сбережения и подменили деньги на купюры «Банка приколов». На сей раз добычей преступников стали 70 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск подозреваемых.
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