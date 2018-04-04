В Волгограде пенсионерка стала жертвой лжеполицейских

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первое преступление было совершено еще в августе 2016 года. К женщине пришел неизвестный и предложил купить постельное белье. После его ухода пенсионерка обнаружила, что из потайного места пропали все ее сбережения — 50 тысяч рублей. Преступника ищут.

В марте 2017 года к женщине вновь пришли незнакомцы. На сей раз они представились полицейскими и рассказали, что хотят вернуть похищенные деньги. За разговором злоумышленники выяснили, где пенсионерка хранит свои сбережения и подменили деньги на купюры «Банка приколов». На сей раз добычей преступников стали 70 тысяч рублей.