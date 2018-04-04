В Минске погиб солдат-срочник во время плановых занятий по огневой подготовке

«Военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», — пояснили в военном ведомстве.