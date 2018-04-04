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16:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске погиб солдат-срочник во время плановых занятий по огневой подготовке

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ходе плановых занятий по огневой подготовке погиб солдат-срочник, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Занятия по огневой подготовке в 120-й отдельной механизированной бригаде проходили 4 апреля.

«Военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», — пояснили в военном ведомстве.

По данному факту Следственным комитетом проводятся следственные действия. Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет заместитель министра обороны Сергей Потапенко.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет им необходимую помощь.

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