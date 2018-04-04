Возгорание в здании ТЦ «Персей для детей» в Москве возникло на складе ткацкой фабрики

«В ходе проведения неотложных следственных действий установлен очаг возгорания в детском торговом центре. Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание», — сообщила Иванова.

Выводы следствия подтвердили и в компании «Орион», управляющей сетью торговых центров под брендом «Персей для детей». «В здании шесть этажей, на четырех расположен наш торговый центр, на верхних двух — помещения шерстопрядильной фабрики, возгорание произошло у них», — сказала представитель компании, отметив, что сотрудники ТЦ не имели доступа в производственные помещения фабрики.

По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Халатность») передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.