Возгорание в здании ТЦ «Персей для детей» в Москве возникло на складе ткацкой фабрики

«В ходе проведения неотложных следственных действий установлен очаг возгорания в детском торговом центре. Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание», — сообщила Иванова.
Выводы следствия подтвердили и в компании «Орион», управляющей сетью торговых центров под брендом «Персей для детей». «В здании шесть этажей, на четырех расположен наш торговый центр, на верхних двух — помещения шерстопрядильной фабрики, возгорание произошло у них», — сказала представитель компании, отметив, что сотрудники ТЦ не имели доступа в производственные помещения фабрики.
По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Халатность») передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России. На месте работают следователи и криминалисты под руководством Дрыманова. Проводится осмотр места происшествия, изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице ликвидирован. Погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.
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