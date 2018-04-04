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16:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Наемник попался на наркотиках

Арестован россиянин, воевавший за украинских националистов.

Источник: СУ СКР по Чувашии

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) в отношении зарегистрированного в Ставропольском крае 41-летнего безработного Сергея Ильина. По версии следствия, он воевал в качестве стрелка в составе батальона «Организация украинских националистов» (ОУН) против мирного населения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, придерживавшийся радикальных националистических взглядов Ильин в начале ноября 2014 года приехал в Киев для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. Там он вступил в состав ОУН и прошел в учебном центре батальона военную подготовку, получив «военное обмундирование, специальное снаряжение, огнестрельное оружие и боеприпасы». После этого Сергей Ильин с 21 ноября по 21 декабря 2014 года под позывным Генрих в качестве стрелка принимал участие в боевых действиях против самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как установило следствие, он вел стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области. За это он получил 4 тыс. гривен, а затем покинул территорию Украины, вновь перебравшись в Россию.

Участие Сергея Ильина в боевых действиях следователи и оперативники УФСБ по Чувашии и центра противодействия экстремизму регионального МВД установили в рамках расследования другого возбужденного против него уголовного дела. Вначале СУ МВД по Чувашии обвинило Ильина в покушении на торговлю синтетическими наркотиками в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Как полагает следствие, фигурант прибыл в Чебоксары в январе 2018 года. Там он по предварительному сговору с неустановленным сообщником, с которым вел переписку через интернет, намеревался сбывать наркотики через тайники-закладки. Однако попытка оказалась неудачной — Ильин был задержан, у него изъяли 11,5 грамма наркотиков. В феврале с санкции суда он оказался в СИЗО.

Сергей Ильин полностью признал свою вину в наемничестве (ст. 359 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о соединении обоих уголовных дел в одно производство. Получить комментарии адвоката Сергея Ильина не удалось.

Олег Ерусланов, Чебоксары

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