Наемник попался на наркотиках
Арестован россиянин, воевавший за украинских националистов.
Арестован россиянин, воевавший за украинских националистов.
Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) в отношении зарегистрированного в Ставропольском крае 41-летнего безработного Сергея Ильина. По версии следствия, он воевал в качестве стрелка в составе батальона «Организация украинских националистов» (ОУН) против мирного населения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, придерживавшийся радикальных националистических взглядов Ильин в начале ноября 2014 года приехал в Киев для участия в вооруженном конфликте на
Участие Сергея Ильина в боевых действиях следователи и оперативники УФСБ по Чувашии и центра противодействия экстремизму регионального МВД установили в рамках расследования другого возбужденного против него уголовного дела. Вначале СУ МВД по Чувашии обвинило Ильина в покушении на торговлю синтетическими наркотиками в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ).
Как полагает следствие, фигурант прибыл в Чебоксары в январе 2018 года. Там он по предварительному сговору с неустановленным сообщником, с которым вел переписку через интернет, намеревался сбывать наркотики через
Сергей Ильин полностью признал свою вину в наемничестве (ст. 359 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о соединении обоих уголовных дел в одно производство. Получить комментарии адвоката Сергея Ильина не удалось.
Олег Ерусланов, Чебоксары
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