США хотели использовать ИГ* и «Ан-Нусру"*, заявил Роухани
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США хотели использовать террористические группировки «Исламское государство"* и «Джебхат ан-Нусра"* как инструмент управления в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
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