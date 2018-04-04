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16:18 (мск), источник: РИА Новости

США хотели использовать ИГ* и «Ан-Нусру"*, заявил Роухани

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США хотели использовать террористические группировки «Исламское государство"* и «Джебхат ан-Нусра"* как инструмент управления в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Источник: РИА Новости

«К большому сожалению, некоторые державы, в том числе США, хотели использовать террористические группировки как ДАИШ* и «ан-Нусра"* в этом регионе как инструмент», — заявил иранский президент на пресс-конференции по итогам саммита с участием его коллег из РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

* Террористические группировки «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России.

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