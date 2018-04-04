США хотели использовать ИГ* и «Ан-Нусру"*, заявил Роухани

«К большому сожалению, некоторые державы, в том числе США, хотели использовать террористические группировки как ДАИШ* и «ан-Нусра"* в этом регионе как инструмент», — заявил иранский президент на пресс-конференции по итогам саммита с участием его коллег из РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.