Виновнику ДТП на ЗСД, где машину засыпало песком, выбрали наказание

31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД столкнулись пять машин, погиб один человек. По версии суда, воитель «Скании» с грузом песка, приближаясь к зоне дорожных работ, слишком поздно начал объезжать препятствие, в итоге тяжёлая машина опрокинулась, и песок засыпал легковую «Шкоду» с человеком внутри. Он погиб.