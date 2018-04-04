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16:50 (мск), источник: Фонтанка

Виновнику ДТП на ЗСД, где машину засыпало песком, выбрали наказание

Сестрорецкий районный суд признал виновным водителя «Скании», устроившего в мае 2017 года страшную аварию на ЗСД. Об этом 4 апреля сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД столкнулись пять машин, погиб один человек. По версии суда, воитель «Скании» с грузом песка, приближаясь к зоне дорожных работ, слишком поздно начал объезжать препятствие, в итоге тяжёлая машина опрокинулась, и песок засыпал легковую «Шкоду» с человеком внутри. Он погиб.

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