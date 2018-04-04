Виновнику ДТП на ЗСД, где машину засыпало песком, выбрали наказание
Сестрорецкий районный суд признал виновным водителя «Скании», устроившего в мае 2017 года страшную аварию на ЗСД. Об этом 4 апреля сообщает прокуратура
Сестрорецкий районный суд признал виновным водителя «Скании», устроившего в мае 2017 года страшную аварию на ЗСД. Об этом 4 апреля сообщает прокуратура
31 мая 2017 года на 6-м километре ЗСД столкнулись пять машин, погиб один человек. По версии суда, воитель «Скании» с грузом песка, приближаясь к зоне дорожных работ, слишком поздно начал объезжать препятствие, в итоге тяжёлая машина опрокинулась, и песок засыпал легковую «Шкоду» с человеком внутри. Он погиб.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.