В аэропорту Краснодара сторонников ИГИЛ задержали при попытке уехать в Сирию

Установлено, что двое граждан России, которые являются приверженцами радикального течения в исламе, намеревались выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ.
Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали молодых людей, когда они проходили паспортный контроль в международном аэропорту Краснодара.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в России признана террористической).
Обвиняемые дали признательные показания. Суд признал их виновными и приговорил к семи и восьми годам колонии строгого режима, сообщили в
Напомним, в конце марта прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении троих граждан Таджикистана, обвиненных в попытке примкнуть к террористам. Кроме того, сотрудники УФСБ пресекли на Кубани деятельность ячейки
Как сообщали Юга.ру, ранее в Чечне осудили двоих мужчин, которые намеревались примкнуть к ИГИЛ в Сирии.
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