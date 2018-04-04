В аэропорту Краснодара сторонников ИГИЛ задержали при попытке уехать в Сирию

Источник: ЮГА.ру

Установлено, что двое граждан России, которые являются приверженцами радикального течения в исламе, намеревались выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ.

Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали молодых людей, когда они проходили паспортный контроль в международном аэропорту Краснодара.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в России признана террористической).

Обвиняемые дали признательные показания. Суд признал их виновными и приговорил к семи и восьми годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце марта прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении троих граждан Таджикистана, обвиненных в попытке примкнуть к террористам. Кроме того, сотрудники УФСБ пресекли на Кубани деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации ДАИШ.