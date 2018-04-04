Путин: боевики в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ

«В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса», — заявил глава российского государства журналистам по итогам трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.