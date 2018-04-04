В Троицке школьник погиб, затронув оборванный провод

В Троицке (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика из-за поражения электрическим током, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, трагедия произошла днем 4 апреля.

«По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

По его словам, тело ребенка было обнаружено возле одного из частных домов в Троицке.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — уточнил Шишков.