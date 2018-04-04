В Троицке школьник погиб, затронув оборванный провод
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Троицке (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика
По информации регионального следственного управления, трагедия произошла днем 4 апреля.
«По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.
По его словам, тело ребенка было обнаружено возле одного из частных домов в Троицке.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ.
«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — уточнил Шишков.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СКР по Челябинской области.
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