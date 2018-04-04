Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
5 новых фактов о лишнем весе
Драконы в фан-зоне: готова ли Россия к ЧМ-2018?
Кто покупает жилье и берет ипотеку в России
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:30 (мск), источник: dostup1.ru

В Троицке школьник погиб, затронув оборванный провод

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Троицке (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика из-за поражения электрическим током, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, трагедия произошла днем 4 апреля.

«По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

По его словам, тело ребенка было обнаружено возле одного из частных домов в Троицке.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц», — уточнил Шишков.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СКР по Челябинской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Троицке школьник погиб, затронув оборванный провод
В первом квартале 2018 года из Челябинской области выдворили 229 иностранцев
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали макароны диетической едой
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь