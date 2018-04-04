Лидера ОПГ «Тукаевские» Анатолия Агрбу объявили в розыск

Как рассказал в ходе пресс-конференции начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак, Анатолий Агрба попал в разработку оперативников ещё в 1988 году. Он занимался спекуляцией и махинациями с куплей-продажей автомобилей.

«Агрба был лидером и идейным вдохновителем группировки. Кроме того, “Тукаевские” занимались разбоями, кражами и вымогательствами. Дело было расследовано и передано в суд, участники получили различные сроки», — отметил Владимир Изаак.

Но в 2012 году «Тукаевские» вернулись. До 2017 года они совершили 17 вымогательств у предпринимателей. Участники преступной группировки также причастны к десяти эпизодам мошенничества, поджогам, хулиганствам и организации незаконной миграции.

«Среди участников ОПС сын убитого в 93-м году в Москве известного в криминальных кругах злоумышленника. Члены организованного преступного сообщества вымогали деньги у бизнесменов, заявляя, что это их территория. Поджигали павильоны. Подожгли машину одного из предпринимателей. Среди потерпевших также сами члены сообщества, которые пытались выйти из состава группы», — подчеркнул Владимир Изаак.