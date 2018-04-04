Пропавшую жительницу Воронежской области нашли замерзшей на обочине дороги
Ольга Попова пропала в Нижнедевицке 15 марта.
Ольга Попова пропала в Нижнедевицке 15 марта.
Тело пропавшей 64-летней Ольги Поповой нашли в Нижнедевицком районе во вторник, 3 апреля. Погибшую обнаружила дочь. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделении полиции по Нижнедевицкому району в среду, 4 апреля.
Женщина лежала на обочине дороги в 200 м от шоссе на село Михнево. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти. Как пояснили в полиции, скорее всего женщина замерзла.
Ольга Попова ушла из дома на улице Луговой в Нижнедевицке 15 марта. Представители поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о ее пропаже 30 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.