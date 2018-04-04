Пропавшую жительницу Воронежской области нашли замерзшей на обочине дороги

Тело пропавшей 64-летней Ольги Поповой нашли в Нижнедевицком районе во вторник, 3 апреля. Погибшую обнаружила дочь. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделении полиции по Нижнедевицкому району в среду, 4 апреля.

Женщина лежала на обочине дороги в 200 м от шоссе на село Михнево. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти. Как пояснили в полиции, скорее всего женщина замерзла.