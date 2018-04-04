Полицейский пес помог костанайским кинологам раскрыть два преступления

Источник: Zakon.kz

Благодаря служебно-розыскной собаке Джек и опыту полицейского-кинолога Рустама Валуева раскрыты кража и хищение оружия в Костанайском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

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Оба преступления произошли в ночь с 20 на 21 марта в поселке Садовый. Неизвестные проникли в квартиру одного из сельчан и похитили оргтехнику, сотовый телефон, бижутерию, деньги и охотничье ружье «ИЖ 43 м» 2 калибра. Обнаружив пропажу на следующий день, владелец квартиры обратился в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился сотрудник кинологической службы сержант полиции Рустам Валуев и собака по прозвищу Джек.

Полицейский ориентировал служебную собаку на поиск подозреваемых. Джек немедленно взял след и повел по нему. Таким образом, пес провел стражей порядка более 500 метров до частного дома. В ходе обыска дома полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи, а также задержали подозреваемых — 23-летнего и 17-летнего местных жителей. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статьям 188 части 2 УК РК «Кража» и 291 части 3 УК РК «Хищение оружия».

Полицейский Рустам Валуев работает в подразделении кинологической службы на протяжении двух недель и это первые преступления, раскрытые в тандеме с «Джеком», который воспитывается в полиции с 2011 года.