Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Макароны назвали диетической едой
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16:51 (мск), источник: Zakon.kz

Полицейский пес помог костанайским кинологам раскрыть два преступления

Полицейский Рустам Валуев работает в подразделении кинологической службы на протяжении двух недель и это первые преступления, раскрытые в тандеме с «Джеком», который воспитывается в полиции с 2011 года.

Источник: Zakon.kz

Благодаря служебно-розыскной собаке Джек и опыту полицейского-кинолога Рустама Валуева раскрыты кража и хищение оружия в Костанайском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Читайте также
Какие преступления совершили казахстанцы за рубежом

Оба преступления произошли в ночь с 20 на 21 марта в поселке Садовый. Неизвестные проникли в квартиру одного из сельчан и похитили оргтехнику, сотовый телефон, бижутерию, деньги и охотничье ружье «ИЖ 43 м» 2 калибра. Обнаружив пропажу на следующий день, владелец квартиры обратился в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился сотрудник кинологической службы сержант полиции Рустам Валуев и собака по прозвищу Джек.

Полицейский ориентировал служебную собаку на поиск подозреваемых. Джек немедленно взял след и повел по нему. Таким образом, пес провел стражей порядка более 500 метров до частного дома. В ходе обыска дома полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи, а также задержали подозреваемых — 23-летнего и 17-летнего местных жителей. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статьям 188 части 2 УК РК «Кража» и 291 части 3 УК РК «Хищение оружия».

Полицейский Рустам Валуев работает в подразделении кинологической службы на протяжении двух недель и это первые преступления, раскрытые в тандеме с «Джеком», который воспитывается в полиции с 2011 года.

— В активе моего питомца десятки раскрытых преступлений, потому работать с ним легко. За короткий период «Джек» стал для меня не только напарником, но и другом, на которого можно положиться, — говорит полицейский — кинолог.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Telegram могут заблокировать в Казахстане
Реванш Головкин - Альварес официально отменен
Российскую позицию по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран
Киев пригрозил всем выходящим из портов Крыма судам
Пресс-секретарь патриарха осудил священника, спевшего «Мурку»
Установлен источник возгорания в столичном ТЦ «Персей для детей»
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Ученые назвали макароны диетической едой
Почему артисты уезжают из России ради Cirque du Soleil
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь