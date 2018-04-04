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17:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Зарезавший внука дедушка избежал наказания в воронежском суде

Дело в отношении мужчины прекратили.

В Левобережном райсуде прекратили дело в отношении дедушки, который случайно зарезал внука. Решение уже вступило в законную силу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в среду, 4 апреля.

Трагедия произошла в Левобережном районе осенью 2017 года. Семейный конфликт начался после того, как внук пришел домой пьяным. Молодой человек вел асоциальный образ жизни и часто выпивал. Дедушка стал отчитывать парня, а тот обвинил во всех неудачах родственников. После этого началась потасовка. Парень схватил пенсионера и начал трясти его. Мужчина испугался и ударил внука в живот ножом. Затем дедушка сам вызвал скорую помощь, но спасти молодого человека не успели. Он умер до приезда медиков.

По данным РИА «Воронеж», суд учел раскаяние и возраст обвиняемого, пенсионера простили родственники. В результате дело об убийстве закрыли.

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