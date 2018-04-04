Зарезавший внука дедушка избежал наказания в воронежском суде

Трагедия произошла в Левобережном районе осенью 2017 года. Семейный конфликт начался после того, как внук пришел домой пьяным. Молодой человек вел асоциальный образ жизни и часто выпивал. Дедушка стал отчитывать парня, а тот обвинил во всех неудачах родственников. После этого началась потасовка. Парень схватил пенсионера и начал трясти его. Мужчина испугался и ударил внука в живот ножом. Затем дедушка сам вызвал скорую помощь, но спасти молодого человека не успели. Он умер до приезда медиков.