Зарезавший внука дедушка избежал наказания в воронежском суде
Дело в отношении мужчины прекратили.
Дело в отношении мужчины прекратили.
В Левобережном райсуде прекратили дело в отношении дедушки, который случайно зарезал внука. Решение уже вступило в законную силу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Трагедия произошла в Левобережном районе осенью 2017 года. Семейный конфликт начался после того, как внук пришел домой пьяным. Молодой человек вел асоциальный образ жизни и часто выпивал. Дедушка стал отчитывать парня, а тот обвинил во всех неудачах родственников. После этого началась потасовка. Парень схватил пенсионера и начал трясти его. Мужчина испугался и ударил внука в живот ножом. Затем дедушка сам вызвал скорую помощь, но спасти молодого человека не успели. Он умер до приезда медиков.
По данным РИА «Воронеж», суд учел раскаяние и возраст обвиняемого, пенсионера простили родственники. В результате дело об убийстве закрыли.
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