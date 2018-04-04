Осудили тольяттинца, из-за пьяного вождения которого погибли два человека
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор автомобилисту, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор автомобилисту, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает
18 ноября 2017 г. житель Тольятти сел за руль пьяным. При этом в августе он уже получил административное наказание за такое же нарушение. На этот раз в салоне Lada Priora, которую он вел, были два пассажира. Двигаясь по ул. Фрунзе, автомобилист
В результате пострадали пассажиры 26 и 37 лет. Они скончались до приезда «скорой». Водитель же скрылся с места аварии. Его задержал очевидец — сотрудник органов внутренних дел.
В суде тольяттинец не признал вину. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишили водительских прав. Также суд удовлетворил иск прокурора Автозаводского района о компенсации морального вреда потерпевшей стороне — 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.