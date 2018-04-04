Осудили тольяттинца, из-за пьяного вождения которого погибли два человека

18 ноября 2017 г. житель Тольятти сел за руль пьяным. При этом в августе он уже получил административное наказание за такое же нарушение. На этот раз в салоне Lada Priora, которую он вел, были два пассажира. Двигаясь по ул. Фрунзе, автомобилист из-за невнимательности врезался в припаркованную у обочины «Газель».

В результате пострадали пассажиры 26 и 37 лет. Они скончались до приезда «скорой». Водитель же скрылся с места аварии. Его задержал очевидец — сотрудник органов внутренних дел.