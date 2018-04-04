Убийцу пастуха нашли спустя пять лет в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — По подозрению в совершении убийства полицией региона был задержан 29-летний житель Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — По подозрению в совершении убийства полицией региона был задержан 29-летний житель Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно материалам уголовного дела, случай произошел в мае 2012 года на пастбище у села Канабек Каратальского района, где молодой мужчина убил пожилого пастуха.
Через пять лет преступник был установлен и задержан. Под тяжестью предъявленных доказательств, подозреваемый дал признательные показания и в ходе следствия подробно описал обстоятельства совершенного им убийства. При проверке показаний, мужчина указал место захоронения, где было обнаружено останки потерпевшего со следами насильственной смерти.
«Подозреваемый явно превосходил потерпевшего по физическим данным. Установлено, что он сбросил пожилого мужчину с лошади и хладнокровно нанес множественные удары ножом в грудь. После этого, обмотав тело принесенной позже материей, закопал его в проходящей недалеко лесополосе», — рассказали в полиции.
29 марта 2018 года подсудимый признан виновным в совершении умышленного убийства и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
Кроме того, решением суда в доход государства с него также взысканы процессуальные издержки на общую сумму свыше 1 миллиона тенге, затраченные на производство экспертиз.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.