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17:14 (мск), источник: Kazinform

Убийцу пастуха нашли спустя пять лет в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — По подозрению в совершении убийства полицией региона был задержан 29-летний житель Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Согласно материалам уголовного дела, случай произошел в мае 2012 года на пастбище у села Канабек Каратальского района, где молодой мужчина убил пожилого пастуха.

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Через пять лет преступник был установлен и задержан. Под тяжестью предъявленных доказательств, подозреваемый дал признательные показания и в ходе следствия подробно описал обстоятельства совершенного им убийства. При проверке показаний, мужчина указал место захоронения, где было обнаружено останки потерпевшего со следами насильственной смерти.

«Подозреваемый явно превосходил потерпевшего по физическим данным. Установлено, что он сбросил пожилого мужчину с лошади и хладнокровно нанес множественные удары ножом в грудь. После этого, обмотав тело принесенной позже материей, закопал его в проходящей недалеко лесополосе», — рассказали в полиции.

29 марта 2018 года подсудимый признан виновным в совершении умышленного убийства и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кроме того, решением суда в доход государства с него также взысканы процессуальные издержки на общую сумму свыше 1 миллиона тенге, затраченные на производство экспертиз.

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