Угроза затопления в Молдове: объявлен желтый код

Под угрозой населенные пункты Унгенского и Леовского районов. Метеорологи вынесли предупреждение в связи с увеличением уровня воды в водохранилище Костешть — Стынка. По сообщению синоптиков, ожидается, что уровень воды вырастет на 1,5−3,5 метра. Предупреждение будет действовать до 20 апреля.