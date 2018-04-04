Угроза затопления в Молдове: объявлен желтый код
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код опасности в связи с возможным затоплением.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код опасности в связи с возможным затоплением.
Под угрозой населенные пункты Унгенского и Леовского районов. Метеорологи вынесли предупреждение в связи с увеличением уровня воды в водохранилище Костешть — Стынка. По сообщению синоптиков, ожидается, что уровень воды вырастет на 1,5−3,5 метра. Предупреждение будет действовать до 20 апреля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.