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17:13 (мск), источник: Actualitati.md

Угроза затопления в Молдове: объявлен желтый код

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код опасности в связи с возможным затоплением.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 748 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Actualitati.md

Под угрозой населенные пункты Унгенского и Леовского районов. Метеорологи вынесли предупреждение в связи с увеличением уровня воды в водохранилище Костешть — Стынка. По сообщению синоптиков, ожидается, что уровень воды вырастет на 1,5−3,5 метра. Предупреждение будет действовать до 20 апреля.

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